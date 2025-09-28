Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tritt am Abend auf der Stelle
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 743,83 USD an der Tafel.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 743,83 USD an der Tafel. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 750,76 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 743,16 USD. Bei 748,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.265.958 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 796,21 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 479,89 USD ab. Abschläge von 35,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,76 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 837,83 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 7,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 5,16 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent auf 47,52 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 28,22 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.
S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren abgeworfen
Meta-Aktie wenig bewegt: Instagram erreicht drei Milliarden Nutzer täglich
xAI-Finanzierungsrunde über 10 Milliarden Dollar? Musk dementiert Bericht
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
