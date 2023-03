Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) macht am Nachmittag Boden gut

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 205,68 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 206,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 203,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 4.795.319 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 06.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 236,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 88,09 USD fiel das Papier am 05.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 133,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 217,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33.671,00 USD umgesetzt worden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 10,02 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

