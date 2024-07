Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) legt am Nachmittag zu

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 466,99 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 466,99 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 472,49 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 467,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 308.602 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 542,79 USD markierte der Titel am 09.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 16,23 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.08.2023 bei 274,39 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 70,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 542,86 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024. Das EPS wurde auf 4,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,03 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 36,46 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,93 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 20,30 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

