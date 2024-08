Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Freitagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 519,81 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 519,81 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 523,53 USD. Mit einem Wert von 521,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 261.075 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 544,20 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,69 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 279,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 46,23 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 574,29 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 5,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 39,07 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,00 Mrd. USD umgesetzt.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,26 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

