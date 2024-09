Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 569,94 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 569,94 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 570,27 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 567,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 248.359 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 27.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 577,36 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,30 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 279,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 574,29 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,03 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 39,07 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,30 USD fest.

