Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 11:58 Uhr 0,2 Prozent auf 207,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 6.018 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 236,86 USD markierte der Titel am 06.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 12,44 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 135,44 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,22 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,67 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32.165,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.671,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 26.04.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 10,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

