Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) schiebt sich am Freitagvormittag vor

Um 09:19 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 190,88 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 191,42 EUR an. Bei 190,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 582 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 06.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,55 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,15 EUR am 04.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 114,11 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 217,22 USD.

Am 01.02.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33.671,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32.165,00 USD.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 26.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 10,02 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Techriesen entern den NFT-Markt: Wie Amazon und Sony dem Sektor auf die Sprünge helfen könnten

Meta-Aktie an der NASDAQ stärker: Meta passt Vorgehen für personalisierte Werbung in Europa an

Apple-Aktie an der NASDAQ höher: Apples Entwicklerkonferenz beginnt am 5. Juni - VR-Brille erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com