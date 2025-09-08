Die Meyer Burger Technology AG teilt mit, dass die SIX Exchange Regulation AG ihr erneutes Gesuch nach Fristverlängerung zur Vorlage des Jahresberichts 2024 abgelehnt hat. Infolgedessen hat die SIX eine Dekotierung der Namenaktien verfügt. Zum weiteren Verfahren wird das Unternehmen zeitnah informieren.

Meyer Burger gibt SIX-Verfügung zur Dekotierung ihrer Aktien bekannt

Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Delisting/Jahresergebnis Meyer Burger gibt SIX-Verfügung zur Dekotierung ihrer Aktien bekannt 09.09.2025 / 06:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

