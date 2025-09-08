DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.112 -0,1%Euro1,1776 +0,1%Öl66,48 +0,4%Gold3.655 +0,5%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

Meyer Burger gibt SIX-Verfügung zur Dekotierung ihrer Aktien bekannt

09.09.25 06:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Meyer Burger Technology AG
0,75 CHF -0,55 CHF -42,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Delisting/Jahresergebnis
Meyer Burger gibt SIX-Verfügung zur Dekotierung ihrer Aktien bekannt

09.09.2025 / 06:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Thun, 9. September 2025

Meyer Burger gibt SIX-Verfügung zur Dekotierung ihrer Aktien bekannt

Die Meyer Burger Technology AG teilt mit, dass die SIX Exchange Regulation AG ihr erneutes Gesuch nach Fristverlängerung zur Vorlage des Jahresberichts 2024 abgelehnt hat. Infolgedessen hat die SIX eine Dekotierung der Namenaktien verfügt. Zum weiteren Verfahren wird das Unternehmen zeitnah informieren.

Kontakt

mbtinfo@meyerburger.com


 

Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Meyer Burger Technology AG
Schorenstrasse 39
3645 Gwatt
Schweiz
Telefon: +41 033 221 28 00
E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com
Internet: www.meyerburger.com
ISIN: CH1357065999
Valorennummer: A40H1E
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2194562

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2194562  09.09.2025 CET/CEST

mehr Analysen