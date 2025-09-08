Meyer Burger gibt SIX-Verfügung zur Dekotierung ihrer Aktien bekannt
Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Delisting/Jahresergebnis
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Meyer Burger gibt SIX-Verfügung zur Dekotierung ihrer Aktien bekannt
Die Meyer Burger Technology AG teilt mit, dass die SIX Exchange Regulation AG ihr erneutes Gesuch nach Fristverlängerung zur Vorlage des Jahresberichts 2024 abgelehnt hat. Infolgedessen hat die SIX eine Dekotierung der Namenaktien verfügt. Zum weiteren Verfahren wird das Unternehmen zeitnah informieren.
Kontakt
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Meyer Burger Technology AG
|Schorenstrasse 39
|3645 Gwatt
|Schweiz
|Telefon:
|+41 033 221 28 00
|E-Mail:
|mbtinfo@meyerburger.com
|Internet:
|www.meyerburger.com
|ISIN:
|CH1357065999
|Valorennummer:
|A40H1E
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2194562
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2194562 09.09.2025 CET/CEST
