Micron bleibt auf rasantem Wachstumskurs - Gewinnmitnahmen bei der Aktie

BOISE (dpa-AFX) - Der US-Speicherchipspezialist Micron (Micron Technology) profitiert weiter vom KI-Boom und der hohen Nachfrage nach Halbleitern. Dank der deswegen steigenden Preise für Speicherchips rechnet der Konzern im laufenden dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erneut mit kräftigen Zuwächsen. Der Umsatz soll auf rund 33,5 Milliarden Dollar klettern, wie das Unternehmen am Mittwoch nachbörslich in Boise mitteilte. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie rechnet Micron mit einem Anstieg auf 19,15 Dollar.

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Im zweiten Quartal setzte der Konzern knapp 24 Milliarden Dollar (knapp 21 Mrd Euro) um. Der Gewinn lag bei rund 14 Milliarden Dollar oder 12,20 Dollar. Beide Werte lagen deutlich über denjenigen des Vorquartals. Zudem schnitt der Konzern besser ab, als Experten erwartet hatten. Außerdem liegen die Ziele für das dritte Quartal deutlich über den Analysten-Erwartungen.

Die in den vergangenen Wochen und Monaten hervorragend gelaufene Aktie gab nachbörslich rund zweieinhalb Prozent nach. Das Papier zog allerdings alleine in diesem Jahr um mehr als 60 Prozent an; in den vergangenen zwölf Monaten zog der Börsenwert um 350 Prozent auf rund 520 Milliarden Dollar an./zb/err