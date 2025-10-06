Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag im Bullenmodus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Micron Technology zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Micron Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 199,54 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 6,2 Prozent auf 199,54 USD. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 201,00 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.832.478 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (201,00 USD) erklomm das Papier am 06.10.2025. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 0,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 61,57 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,460 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,518 USD je Micron Technology-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,50 USD je Micron Technology-Aktie aus.

Micron Technology veröffentlichte am 23.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

