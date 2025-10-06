DAX24.449 +0,3%Est505.642 -0,2%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.893 +0,5%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1718 -0,1%Öl65,15 +1,2%Gold3.955 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BASF BASF11 NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal? Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal?
Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Fokus auf Aktienkurs

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag im Bullenmodus

06.10.25 16:10 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag im Bullenmodus

Die Aktie von Micron Technology zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Micron Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 199,54 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
164,82 EUR 3,38 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 6,2 Prozent auf 199,54 USD. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 201,00 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.832.478 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (201,00 USD) erklomm das Papier am 06.10.2025. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 0,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 61,57 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,460 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,518 USD je Micron Technology-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,50 USD je Micron Technology-Aktie aus.

Micron Technology veröffentlichte am 23.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Micron Technology-Aktie dennoch schwächer: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt

In eigener Sache

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen