Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 193,83 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,2 Prozent auf 193,83 USD. Bei 201,00 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 195,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 6.348.093 Micron Technology-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (201,00 USD) erklomm das Papier am 06.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,57 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,518 USD. Im Vorjahr hatte Micron Technology 0,460 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 132,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 23.09.2025. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 0,79 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 46,00 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 17.12.2025 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

