Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 233,46 USD ab.

Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,0 Prozent auf 233,46 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Micron Technology-Aktie bis auf 226,45 USD. Bei 234,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.245.760 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Bei 246,41 USD erreichte der Titel am 06.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 5,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (61,57 USD). Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 279,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,527 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 132,50 USD für die Micron Technology-Aktie aus.

Am 23.09.2025 äußerte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 17.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,81 USD je Aktie belaufen.

