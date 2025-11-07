DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.935 -0,5%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,60 +0,1%Gold4.004 +0,7%
Aktienkurs aktuell

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend tiefer

07.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 233,46 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
203,45 EUR -3,05 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,0 Prozent auf 233,46 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Micron Technology-Aktie bis auf 226,45 USD. Bei 234,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.245.760 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Bei 246,41 USD erreichte der Titel am 06.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 5,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (61,57 USD). Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 279,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,527 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 132,50 USD für die Micron Technology-Aktie aus.

Am 23.09.2025 äußerte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 17.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,81 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

