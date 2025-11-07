Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag mit stabiler Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Im NASDAQ-Handel kam die Micron Technology-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 238,20 USD.
Werte in diesem Artikel
Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Micron Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 238,20 USD. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 238,53 USD an. Das bisherige Tagestief markierte Micron Technology-Aktie bei 227,72 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 234,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.873.807 Micron Technology-Aktien.
Am 06.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 246,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. 3,45 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 286,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,527 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,50 USD je Micron Technology-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micron Technology ein EPS von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,32 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Micron Technology am 17.12.2025 vorlegen.
In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon
Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
Analysen zu Micron Technology Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.04.2019
|Micron Technology Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Hold
|Needham & Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.2017
|Micron Technology Hold
|Standpoint Research
|13.12.2016
|Micron Technology Hold
|Loop Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.05.2017
|Micron Technology Reduce
|Standpoint Research
|10.06.2011
|Micron Technology sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2008
|Micron Technology Neueinschätzung
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2008
|Micron Technology Ersteinschätzung
|JMP Securities LLC
|04.04.2008
|Micron Technology below average
|Caris & Company, Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen