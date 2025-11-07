DAX23.558 -0,7%Est505.570 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.684 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1582 +0,3%Öl63,66 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Blick auf Micron Technology-Kurs

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag mit stabiler Tendenz

07.11.25 16:08 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Im NASDAQ-Handel kam die Micron Technology-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 238,20 USD.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Micron Technology Inc.
199,66 EUR -6,84 EUR -3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Micron Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 238,20 USD. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 238,53 USD an. Das bisherige Tagestief markierte Micron Technology-Aktie bei 227,72 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 234,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.873.807 Micron Technology-Aktien.

Am 06.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 246,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. 3,45 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 286,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,527 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,50 USD je Micron Technology-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micron Technology ein EPS von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,32 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Micron Technology am 17.12.2025 vorlegen.

In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
