Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Micron Technology-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 243,15 USD. Bei 246,41 USD erreichte die Micron Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 237,84 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.508.559 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 246,41 USD erreichte der Titel am 06.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,34 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 294,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,527 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Micron Technology-Aktie wird bei 132,50 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 23.09.2025. In Sachen EPS wurden 2,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micron Technology 0,79 USD je Aktie eingenommen. Micron Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 17.12.2025 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,81 USD je Micron Technology-Aktie.

