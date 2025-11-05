Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag stark gefragt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 7,8 Prozent auf 235,06 USD zu.
Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,8 Prozent auf 235,06 USD. Die Micron Technology-Aktie legte bis auf 235,08 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.837.483 Micron Technology-Aktien den Besitzer.
Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 237,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,08 Prozent. Bei einem Wert von 61,57 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 73,81 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,527 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 132,50 USD für die Micron Technology-Aktie aus.
Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 23.09.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,00 Prozent auf 11,32 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.12.2025 terminiert.
In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
