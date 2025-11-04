DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.524 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1492 -0,3%Öl64,55 -0,5%Gold3.968 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich
Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Micron Technology

04.11.25 16:08 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Micron Technology

Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 227,41 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
194,84 EUR -9,16 EUR -4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 227,41 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Micron Technology-Aktie bis auf 220,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 222,37 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.832.657 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 237,60 USD. Dieser Kurs wurde am 03.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD. Mit einem Kursverlust von 72,93 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,527 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 132,50 USD.

Am 23.09.2025 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 46,00 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 17.12.2025 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,81 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Micron-Aktie nur zeitweise auf Rekordkurs - Analyst sieht noch mehr Potenzial

In eigener Sache

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen