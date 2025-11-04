Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Micron Technology

Aktienentwicklung

Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 227,41 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 227,41 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Micron Technology-Aktie bis auf 220,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 222,37 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.832.657 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 237,60 USD. Dieser Kurs wurde am 03.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD. Mit einem Kursverlust von 72,93 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,527 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 132,50 USD.

Am 23.09.2025 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 46,00 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 17.12.2025 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,81 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

