Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Montagabend mit Kursfeuerwerk
Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,2 Prozent auf 235,40 USD zu.
Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,2 Prozent auf 235,40 USD. Im Tageshoch stieg die Micron Technology-Aktie bis auf 237,60 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 234,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.521.783 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 237,60 USD. Dieser Kurs wurde am 03.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 73,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,527 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,460 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50 USD an.
Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 23.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Micron Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,32 Mrd. USD im Vergleich zu 7,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.12.2025 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
