Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen tiefer -- QIAGEN, Palantir, Bitcoin, Apple, D-Wave, DroneShield, FMC, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
D-Wave startet neues Quanten-System für US-Verteidigung - Aktie vor Zahlen unter Druck
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Dienstagabend im Keller

04.11.25 20:23 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Dienstagabend im Keller

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,6 Prozent auf 221,66 USD abwärts.

Das Papier von Micron Technology befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,6 Prozent auf 221,66 USD ab. Im Tief verlor die Micron Technology-Aktie bis auf 220,30 USD. Bei 222,37 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.787.870 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 237,60 USD erreichte der Titel am 03.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Bei 61,57 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 260,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,527 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Micron Technology am 23.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 17.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Micron Technology-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,81 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Micron-Aktie nur zeitweise auf Rekordkurs - Analyst sieht noch mehr Potenzial

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
