Micron Technology im Fokus

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Micron Technology am Abend

05.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Micron Technology zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,7 Prozent auf 236,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
208,00 EUR 17,98 EUR 9,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 8,7 Prozent auf 236,90 USD. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 237,88 USD an. Bei 225,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 4.813.776 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Bei 237,88 USD markierte der Titel am 05.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,41 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 74,01 Prozent Luft nach unten.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,527 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 132,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Micron Technology 11,32 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Micron Technology-Bilanz für Q1 2026 wird am 17.12.2025 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 16,81 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

