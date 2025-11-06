Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology steigt am Donnerstagabend

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Micron Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 240,19 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 240,19 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 246,41 USD. Bei 237,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.717.200 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2025 auf bis zu 246,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 2,59 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 61,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 74,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,527 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,460 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 132,50 USD für die Micron Technology-Aktie aus.

Am 23.09.2025 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11,32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 7,75 Mrd. USD umgesetzt.

Die Micron Technology-Bilanz für Q1 2026 wird am 17.12.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 16,81 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

