Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 191,79 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 191,79 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 192,09 USD. Bei 188,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.304.525 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 201,00 USD. Mit einem Zuwachs von 4,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 61,57 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Micron Technology-Aktie 211,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,518 USD, nach 0,460 USD im Jahr 2025. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 132,50 USD für die Micron Technology-Aktie aus.

Am 23.09.2025 hat Micron Technology die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Mrd. USD – ein Plus von 46,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Micron Technology 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.12.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,00 USD fest.

