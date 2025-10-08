DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.022 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,12 +0,6%Gold4.047 +1,6%
Notierung im Blick

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

08.10.25 20:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Micron Technology. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 193,16 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
166,36 EUR 7,60 EUR 4,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 193,16 USD. Bei 196,13 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 188,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4.662.315 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (201,00 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 61,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 68,12 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Micron Technology-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,518 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent auf 11,32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.12.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

