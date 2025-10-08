Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Micron Technology. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 193,16 USD zu.

Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 193,16 USD. Bei 196,13 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 188,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4.662.315 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (201,00 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 61,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 68,12 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Micron Technology-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,518 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent auf 11,32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.12.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

