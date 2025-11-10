Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology bricht am Abend nach oben aus
Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 6,3 Prozent auf 252,79 USD.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,3 Prozent auf 252,79 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Micron Technology-Aktie bei 257,05 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 248,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.593.823 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 10.11.2025 markierte das Papier bei 257,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,69 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 61,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 310,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,527 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Micron Technology-Aktie wird bei 132,50 USD angegeben.
Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,32 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.12.2025 terminiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,86 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
