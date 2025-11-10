Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Montagnachmittag mit sattem Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Micron Technology zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Micron Technology-Papiere zuletzt 6,8 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Micron Technology-Papiere um 15:53 Uhr 6,8 Prozent. In der Spitze legte die Micron Technology-Aktie bis auf 257,05 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 248,00 USD. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 2.223.229 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 257,05 USD. Dieser Kurs wurde am 10.11.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,14 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 61,57 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Micron Technology-Aktie 312,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,527 USD. Im Vorjahr hatte Micron Technology 0,460 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 132,50 USD für die Micron Technology-Aktie.

Am 23.09.2025 hat Micron Technology die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.12.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 16,86 USD im Jahr 2026 aus.

