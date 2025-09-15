Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Dienstagnachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Zuletzt sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 158,97 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 158,97 USD. Die Micron Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 159,56 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 158,19 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.081.303 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 160,33 USD. Gewinne von 0,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 61,27 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,480 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 136,67 USD an.

Micron Technology ließ sich am 25.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 0,30 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 9,30 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 36,56 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Micron Technology am 23.09.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Micron Technology rechnen Experten am 29.09.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,02 USD je Aktie belaufen.

