Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Micron Technology. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 157,16 USD zu.

Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 157,16 USD. Die Micron Technology-Aktie legte bis auf 158,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 158,51 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.271.978 Micron Technology-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,45 USD) erklomm das Papier am 19.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,46 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 61,57 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,476 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 136,67 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,32 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.09.2026 dürfte Micron Technology die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

