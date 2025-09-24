Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend im Minusbereich

Micron Technology im Blick

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 155,08 USD abwärts.

Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 155,08 USD. In der Spitze büßte die Micron Technology-Aktie bis auf 154,65 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,46 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.010.577 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2025 auf bis zu 170,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 9,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 151,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,476 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Micron Technology-Aktie bei 136,67 USD.

Am 23.09.2025 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,83 USD, nach 0,30 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 66,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,32 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 17.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Micron Technology rechnen Experten am 29.09.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 15,54 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

