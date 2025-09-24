Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 156,70 USD.

Die Micron Technology-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 156,70 USD abwärts. Bei 155,50 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 157,46 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.190.457 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,45 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 8,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 154,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,476 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Micron Technology-Aktie bei 136,67 USD.

Am 23.09.2025 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11,32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 6,81 Mrd. USD umgesetzt.

Am 17.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 29.09.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 15,54 USD je Aktie aus.

