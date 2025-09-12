DAX23.689 +0,3%ESt505.475 +0,1%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.338 +0,1%Nas22.564 ±-0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1743 -0,6%Öl68,42 +0,9%Gold3.757 -0,2%
Blick auf Micron Technology-Kurs

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

24.09.25 16:09 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 163,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
139,06 EUR -2,26 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 163,08 USD. Die Micron Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 161,75 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.406.425 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2025 auf bis zu 170,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 164,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,442 USD. Im Vorjahr hatte Micron Technology 0,460 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 136,67 USD für die Micron Technology-Aktie aus.

Micron Technology ließ sich am 25.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,68 USD gegenüber 0,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,81 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,30 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 17.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Micron Technology-Anleger Experten zufolge am 29.09.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,32 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

