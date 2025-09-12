DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.121 -0,4%Nas22.484 -0,4%Bitcoin96.920 +2,2%Euro1,1734 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.718 -1,2%
Micron Technology im Blick

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gibt am Abend nach

24.09.25 20:24 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gibt am Abend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Micron Technology. Zuletzt ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 160,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
137,72 EUR -3,60 EUR -2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 3,7 Prozent auf 160,21 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Micron Technology-Aktie bis auf 158,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 165,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 9.016.736 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,45 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,39 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (61,57 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Micron Technology-Aktie 160,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Micron Technology seine Aktionäre 2024 mit 0,460 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,442 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 136,67 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 25.06.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 9,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 6,81 Mrd. USD umgesetzt.

Die Micron Technology-Bilanz für Q1 2026 wird am 17.12.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Micron Technology rechnen Experten am 29.09.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 14,32 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
