Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology zeigt sich am Freitagabend fester
Die Aktie von Micron Technology gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 157,04 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 157,04 USD. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 158,92 USD zu. Bei 158,51 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.012.977 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 170,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (61,57 USD). Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 155,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,476 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,460 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 136,67 USD an.
Micron Technology gewährte am 23.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 7,75 Mrd. USD umsetzen können.
Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 vorlegen. Micron Technology dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.09.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 15,70 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Micron Technology-Aktie dennoch schwächer: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt
Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an
Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
Analysen zu Micron Technology Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.04.2019
|Micron Technology Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Hold
|Needham & Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.2017
|Micron Technology Hold
|Standpoint Research
|13.12.2016
|Micron Technology Hold
|Loop Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.05.2017
|Micron Technology Reduce
|Standpoint Research
|10.06.2011
|Micron Technology sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2008
|Micron Technology Neueinschätzung
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2008
|Micron Technology Ersteinschätzung
|JMP Securities LLC
|04.04.2008
|Micron Technology below average
|Caris & Company, Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen