So entwickelt sich Micron Technology

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology zeigt sich am Freitagabend fester

26.09.25 20:24 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology zeigt sich am Freitagabend fester

Die Aktie von Micron Technology gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 157,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
134,50 EUR 0,56 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 157,04 USD. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 158,92 USD zu. Bei 158,51 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.012.977 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 170,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (61,57 USD). Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 155,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,476 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,460 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 136,67 USD an.

Micron Technology gewährte am 23.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 7,75 Mrd. USD umsetzen können.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 vorlegen. Micron Technology dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.09.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 15,70 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

