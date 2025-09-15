Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Micron Technology zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 157,95 USD.

Das Papier von Micron Technology konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 157,95 USD. In der Spitze legte die Micron Technology-Aktie bis auf 159,56 USD zu. Mit einem Wert von 158,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.961.075 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 160,33 USD erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 61,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,460 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,480 USD je Micron Technology-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 136,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Micron Technology am 25.06.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 USD, nach 0,30 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 9,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,81 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.09.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Micron Technology-Anleger Experten zufolge am 29.09.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 8,02 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

