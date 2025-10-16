Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gewinnt am Donnerstagabend kräftig

Micron Technology im Blick

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Micron Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,3 Prozent auf 202,11 USD.

Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 5,3 Prozent auf 202,11 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 206,32 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 200,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 7.564.354 Stück.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 206,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 69,54 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,527 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50 USD an.

Micron Technology veröffentlichte am 23.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Micron-Aktie nur zeitweise auf Rekordkurs - Analyst sieht noch mehr Potenzial

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus