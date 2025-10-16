DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,01 -1,4%Nas22.680 ±0,0%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1665 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Aktienkurs aktuell

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

16.10.25 16:08 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Zuletzt konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 196,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
175,20 EUR 11,08 EUR 6,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 196,68 USD. Die Micron Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 202,00 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 200,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.346.517 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 202,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,70 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 61,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 68,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,527 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,50 USD je Micron Technology-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 23.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent auf 11,32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,47 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
