Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Kurs der Micron Technology

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend höher

15.10.25 20:23 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Micron Technology. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 190,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
164,12 EUR -0,70 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Micron Technology konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 190,77 USD. Den Tageshöchststand markierte die Micron Technology-Aktie bei 192,79 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 192,66 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.922.598 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 201,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 5,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 61,57 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 209,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,460 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,527 USD je Micron Technology-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 132,50 USD.

Micron Technology ließ sich am 23.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 11,32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,75 Mrd. USD umgesetzt.

Am 17.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,47 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
