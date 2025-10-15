Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Micron Technology. Das Papier von Micron Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 190,19 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,7 Prozent auf 190,19 USD. Bei 192,79 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 192,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 694.561 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (201,00 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Gewinne von 5,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Abschläge von 67,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,527 USD, nach 0,460 USD im Jahr 2025. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 132,50 USD.

Micron Technology veröffentlichte am 23.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 17.12.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 16,47 USD im Jahr 2026 aus.

