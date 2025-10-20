Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Montagabend auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Micron Technology. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 206,99 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,3 Prozent auf 206,99 USD. Den Tageshöchststand markierte die Micron Technology-Aktie bei 214,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 210,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.103.632 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 20.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 214,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 3,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Mit Abgaben von 70,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,527 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,50 USD je Micron Technology-Aktie aus.

Am 23.09.2025 äußerte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent auf 11,32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Micron Technology am 17.12.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 16,78 USD je Aktie aus.

