Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 219,48 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,9 Prozent auf 219,48 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Micron Technology-Aktie bei 217,77 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 230,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.410.129 Micron Technology-Aktien umgesetzt.
Am 18.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,58 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 18,73 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,527 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 132,50 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 23.09.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent auf 11,32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,15 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
