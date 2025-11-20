DAX23.507 +1,5%Est505.623 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.133 +2,5%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1524 -0,1%Öl64,26 +0,9%Gold4.079 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens 723610 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen
VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal! VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Aktienkurs im Fokus

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gibt am Nachmittag nach

20.11.25 16:09 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 219,48 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
192,04 EUR -5,36 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,9 Prozent auf 219,48 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Micron Technology-Aktie bei 217,77 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 230,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.410.129 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 18.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,58 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 18,73 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,527 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 132,50 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 23.09.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent auf 11,32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,15 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen