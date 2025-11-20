DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.207 -1,6%Bitcoin75.147 -5,1%Euro1,1531 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.076 -0,1%
Blick auf Micron Technology-Kurs

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Bären lasten am Abend auf Micron Technology

20.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 9,6 Prozent auf 204,30 USD nach.

Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 9,6 Prozent auf 204,30 USD ab. In der Spitze fiel die Micron Technology-Aktie bis auf 203,81 USD. Bei 230,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.959.872 Stück gehandelt.

Am 18.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 260,58 USD. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 21,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 61,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 231,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,527 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 132,50 USD aus.

Micron Technology veröffentlichte am 23.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Micron Technology einen Umsatz von 7,75 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Micron Technology am 17.12.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 17,15 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
