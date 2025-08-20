DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1604 -0,4%Öl67,53 +0,7%Gold3.338 -0,3%
Micron Technology im Blick

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Donnerstagabend im Minus

21.08.25 20:24 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Donnerstagabend im Minus

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 116,47 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
100,30 EUR -0,36 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Micron Technology-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 116,47 USD abwärts. Die Micron Technology-Aktie sank bis auf 115,85 USD. Bei 116,81 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.196.523 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 27.06.2025 markierte das Papier bei 129,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 10,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 47,14 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,479 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 136,67 USD für die Micron Technology-Aktie.

Micron Technology ließ sich am 25.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 9,30 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 6,81 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 25.09.2025 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt

NVIDIA-Aktie im KI-Boom: NVIDIA-Investment Enfabrica will Speicherpreise drastisch senken

Startschwierigkeiten bei Stargate: Wird der Hoffnungsbringer zu einer Gefahr für die Micron-Aktie?

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
