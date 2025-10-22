Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend mit roter Tendenz

DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.662 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1610 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.078 -1,1%
DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Vision oder Realität? Milliardär Ricardo Salinas sieht Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar Vision oder Realität? Milliardär Ricardo Salinas sieht Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochabend Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochabend
So bewegt sich Micron Technology

22.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 194,45 USD.

Die Micron Technology-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 194,45 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bisher bei 192,41 USD. Bei 202,25 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 3.501.583 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 214,75 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 9,45 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Mit Abgaben von 68,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,527 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 132,50 USD aus.

Am 23.09.2025 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11,32 Mrd. USD gegenüber 7,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.12.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 16,78 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Micron-Aktie nur zeitweise auf Rekordkurs - Analyst sieht noch mehr Potenzial

In eigener Sache

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
