Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend mit roter Tendenz
Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 194,45 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Micron Technology-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 194,45 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bisher bei 192,41 USD. Bei 202,25 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 3.501.583 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 214,75 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 9,45 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Mit Abgaben von 68,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,527 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 132,50 USD aus.
Am 23.09.2025 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11,32 Mrd. USD gegenüber 7,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.12.2025 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 16,78 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Micron-Aktie nur zeitweise auf Rekordkurs - Analyst sieht noch mehr Potenzial
Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
Analysen zu Micron Technology Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.04.2019
|Micron Technology Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Hold
|Needham & Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.2017
|Micron Technology Hold
|Standpoint Research
|13.12.2016
|Micron Technology Hold
|Loop Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.05.2017
|Micron Technology Reduce
|Standpoint Research
|10.06.2011
|Micron Technology sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2008
|Micron Technology Neueinschätzung
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2008
|Micron Technology Ersteinschätzung
|JMP Securities LLC
|04.04.2008
|Micron Technology below average
|Caris & Company, Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen