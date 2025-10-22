Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend mit roter Tendenz

So bewegt sich Micron Technology

Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 194,45 USD.

Die Micron Technology-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 194,45 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bisher bei 192,41 USD. Bei 202,25 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 3.501.583 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 214,75 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 9,45 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Mit Abgaben von 68,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,527 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 132,50 USD aus.

Am 23.09.2025 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11,32 Mrd. USD gegenüber 7,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.12.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 16,78 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

