Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend mit Kurseinbußen

Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Micron Technology befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,5 Prozent auf 203,59 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 203,59 USD. In der Spitze büßte die Micron Technology-Aktie bis auf 200,88 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 204,30 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.562.912 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 214,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Bei 61,57 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 69,76 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,527 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Micron Technology-Aktie bei 132,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Micron Technology am 23.09.2025. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 0,79 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 17.12.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Micron Technology ein EPS in Höhe von 16,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

