Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Micron Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 203,49 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Micron Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 203,49 USD ab. Die Micron Technology-Aktie sank bis auf 200,88 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 204,30 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.046.995 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 214,75 USD erreichte der Titel am 20.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,53 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 61,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 69,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,527 USD, nach 0,460 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 132,50 USD je Micron Technology-Aktie an.

Am 23.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Micron Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 11,32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,75 Mrd. USD umgesetzt.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 16,78 USD im Jahr 2026 aus.

