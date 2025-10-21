DAX24.296 +0,2%Est505.681 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.969 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1606 -0,4%Öl60,68 -0,4%Gold4.127 -5,3%
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
So entwickelt sich Micron Technology

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Dienstagnachmittag mit Verlusten

21.10.25 16:08 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Micron Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 203,49 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Micron Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 203,49 USD ab. Die Micron Technology-Aktie sank bis auf 200,88 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 204,30 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.046.995 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 214,75 USD erreichte der Titel am 20.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,53 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 61,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 69,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,527 USD, nach 0,460 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 132,50 USD je Micron Technology-Aktie an.

Am 23.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Micron Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 11,32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,75 Mrd. USD umgesetzt.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 16,78 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
mehr Analysen