Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 204,13 USD.

Die Micron Technology-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 204,13 USD. Bei 205,56 USD erreichte die Micron Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 202,25 USD. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 617.952 Aktien.

Bei 214,75 USD erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 5,20 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD ab. Mit Abgaben von 69,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Micron Technology seine Aktionäre 2025 mit 0,460 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,527 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Micron Technology-Aktie wird bei 132,50 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 23.09.2025. In Sachen EPS wurden 2,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micron Technology 0,79 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Mrd. USD – ein Plus von 46,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Micron Technology 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 17.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,78 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Micron-Aktie nur zeitweise auf Rekordkurs - Analyst sieht noch mehr Potenzial