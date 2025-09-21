Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gewinnt am Montagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Zuletzt sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 163,66 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 163,66 USD. In der Spitze gewann die Micron Technology-Aktie bis auf 164,61 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 164,40 USD. Bisher wurden heute 1.182.468 Micron Technology-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,45 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,480 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 136,67 USD je Micron Technology-Aktie aus.

Micron Technology veröffentlichte am 25.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 USD, nach 0,30 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 9,30 Mrd. USD gegenüber 6,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.09.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 29.09.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Micron Technology ein EPS in Höhe von 8,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

