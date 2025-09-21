DAX23.478 -0,7%ESt505.432 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.255 -0,1%Nas22.676 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1764 +0,2%Öl66,22 -0,7%Gold3.718 +0,9%
Aktienkurs aktuell

22.09.25 16:11 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gewinnt am Montagnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Zuletzt sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 163,66 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
140,16 EUR 1,62 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 163,66 USD. In der Spitze gewann die Micron Technology-Aktie bis auf 164,61 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 164,40 USD. Bisher wurden heute 1.182.468 Micron Technology-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,45 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,480 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 136,67 USD je Micron Technology-Aktie aus.

Micron Technology veröffentlichte am 25.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 USD, nach 0,30 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 9,30 Mrd. USD gegenüber 6,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.09.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 29.09.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Micron Technology ein EPS in Höhe von 8,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

