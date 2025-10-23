Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Zuletzt sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 204,40 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,0 Prozent auf 204,40 USD. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 204,40 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 196,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.089.758 Micron Technology-Aktien.

Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 214,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 5,06 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 69,88 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Micron Technology-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,527 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,50 USD je Micron Technology-Aktie aus.

Am 23.09.2025 äußerte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micron Technology ein EPS von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 7,75 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.12.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Micron Technology ein EPS in Höhe von 16,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

