Kursentwicklung im Fokus

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Dienstagabend höher

26.08.25 20:24 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Dienstagabend höher

Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 116,89 USD zu.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 116,89 USD. Kurzfristig markierte die Micron Technology-Aktie bei 118,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 116,09 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.400.187 Micron Technology-Aktien.

Am 27.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 129,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,00 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,33 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,479 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 136,67 USD an.

Am 25.06.2025 lud Micron Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micron Technology ein EPS von 0,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,30 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,81 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 25.09.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 8,01 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
