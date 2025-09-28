Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 164,49 USD.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,6 Prozent auf 164,49 USD. In der Spitze legte die Micron Technology-Aktie bis auf 165,07 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 2.135.140 Stück.
Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 170,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 3,50 Prozent niedriger. Bei 61,57 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 62,57 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,518 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50 USD an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 23.09.2025. Das EPS lag bei 2,83 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,32 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Micron Technology am 17.12.2025 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2026 15,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.05.2017
|Micron Technology Reduce
|Standpoint Research
|10.06.2011
|Micron Technology sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2008
|Micron Technology Neueinschätzung
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2008
|Micron Technology Ersteinschätzung
|JMP Securities LLC
|04.04.2008
|Micron Technology below average
|Caris & Company, Inc.
