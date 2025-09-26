Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology gewinnt am Abend

Blick auf Micron Technology-Kurs

Die Aktie von Micron Technology zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 163,17 USD zu.

Die Micron Technology-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 163,17 USD. Im Tageshoch stieg die Micron Technology-Aktie bis auf 165,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,00 USD. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.745.870 Stück gehandelt.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 170,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 4,27 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 61,57 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 165,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,460 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,518 USD je Micron Technology-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 132,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,00 Prozent auf 11,32 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.12.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,70 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Micron Technology-Aktie dennoch schwächer: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt

Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an