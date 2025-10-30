Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 225,16 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Micron Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 225,16 USD ab. In der Spitze fiel die Micron Technology-Aktie bis auf 220,83 USD. Mit einem Wert von 226,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.817.506 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 232,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD. Mit Abgaben von 72,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,527 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,50 USD je Micron Technology-Aktie aus.

Micron Technology ließ sich am 23.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Micron Technology-Bilanz für Q1 2026 wird am 17.12.2025 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 16,81 USD je Aktie aus.

